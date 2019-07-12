حزب الحل يعلن ضم اعضائه في مجلس محافظة الانبار الى تحالف القوى

2019/07/12 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن حزب الحل

برئاسة جمال الكربولي، اليوم الجمعة، عن دمج اعضاء حزبه في مجلس المحافظة، الى

تحالف القوى العراقية.

وقال الكربولي

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قرار الدمج ياتي بهدف الدفع

“باعادة الاعمار والاستقرار وانهاء معاناة النازحين في المحافظة”.

وتابع

“نؤكد التزامنا التام بجميع القرارات لاتي تصب في مصلحة جمهورنا

الكريم”.





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