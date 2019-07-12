ائتلاف النصر يدعو مكونات كركوك الى تغليب لغة الحوار بحل قضية محافظ المدينة

2019/07/12 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اصدر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الجمعة، بياناً

بخصوص الأوضاع الأخيرة في محافظة كركوك.

ودعا الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه “مكونات كركوك الى تغليب لغة الحوار بحل قضية محافظ المدينة، وبما يضمن

حقوق الجميع وامن واستقرار المحافظة”.

وتابع انّ “الحقوق المتبادلة هي الاساس لتامين

المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الامر

الواقع”.

وطالب بـ”تحييد كركوك عن اي اجندة قومية او طائفية

او حزبية لضمان السلام والرخاء للمدنية وأهلها”.

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