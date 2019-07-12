2019/07/12 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ماحدث في مدرسة المحمدي بعد اعتداء احد الطلبة عليها.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “وزير التربية الدكتور قصي السهيل استمرار دعمه المطلق للكوادر التدريسية والتربوية والحفاظ على العملية التربوية”.وأكد ان “الحادث الذي قام به احد تلاميذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السهيل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية على غرار حادث مدرسة المحمدي وكالة خطوة برس.

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