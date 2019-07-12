أعلان حالة الطوارئ في أمريكا

2019/07/12 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة الإستوائية "باري" من ساحل نيو أورلينز.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة التي

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