العميد طه عبد حلاته” نتمنى من كل النواب ان يحذوا حذو النائب ليلى مهدي التميمي

2019/07/12 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نطمح ان يكون نادي التاجي موازيا

لثقل المنطقة رياضيا

خاص

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية

ليلى مهدي التميمي

“ان من دواع الفخر والسرور ان

نلتقي ابناء شعبنا ونتواصل معهم ونسمع منهم لتحقيق مايمكن نحو الافضل” ،

جاء ذلك خلال جولة لها بعد وصول

مناشدات من اهالي قضاء التاجي بوابة بغداد الشمالية تطالب بتحسين واقعها الخدمي الصحي والتعليمي والكهرباء والرياضي والخدمات العامة بما ينسجم وثقل ومكانة هذه المنطقة الكبيرة واهلها الكرام وكذلك

اعادة تعبيد الطرق المتضررة.

وشملت جولتها في القضاء نادي التاجي الرياضي احد اهم المرافق الرياضية والشبابية في شمال بغداد حيث استقبلها العميد طه عبد حلاته رئيس النادي و رافقها متجولا في الشوارع الرئيسية الخارجية ومحيط النادي وجميع منشأته ، قائلا ” ان نادي التاجي يستضيف مباريات الدوري

الممتاز بكرة القدم على دوام السنة ويستوعب ثمانية الاف متفرج و الاحتياجات الخدمية ملحة من حيث المداخل وخصوصا اننا قرب بوابة بغداد الشمالية ، وهو بحاجه ماسة مراب السيارات والحدائق العامة والاضاءة الداخلية والخارجية.



كما ان منشآت الملعب الداخلية بحاجة الى تحديث،

ويستطرد السيد العميد حلاته قائلا” حافظنا على هذا الصرح الرياضي و تطور حاله بجهود وتكاتف محدود ولايزال يعتمد على مجهودات ادارته بالقدر المستطاع مع انه احد الملاعب الحاصلة على الترخيص حسب معايير الاتحاد الاسيوي و العراقي لكرة القدم.

وعبرت التميمي عن سعادتها لجهود

السيد العميد وادارته وبالاتصال والتواصل مع المواطنين و المؤسسات التنفيذية ذات الشأن لتوفير الخدمات مشيرة الى ان دعم قطاع الشباب و الرياضة وايصال صوت الرياضيين الى المؤسسات المختصة ومفاتحتهم بهذا الاتجاه سيكون هدفها ، ليكون نادي التاجي منشأ رياضيا نفخر به

جميعا يجمع فيه الشباب بما يوازي حجم القاعدة الرياضية لشباب القضاء وجماهير بغداد العزيزة.

وكانت التميمي قد زارت القضاء

عدة مرات ونوهت انه يجب ان يتغير الحال الى مستوى الطموح.

وثمن العميد طه عبد حلاتة الحرص

ومسؤولية النائب ليلى مهدي التميمي ونشاطها المستمر يوميا باتجاهات متعددة في بغداد والمحافظات في العمل بين قطاعات الشباب ومتابعة احوال المواطنين وهو مايثير فينا بشائر الفرح والامل بهذه الهمة الكبيرة والغيرة على راحة المواطن وتوفير متطلباته الذي نتمناه ان يحصل

من جميع النواب في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد طه عبد حلاته” نتمنى من كل النواب ان يحذوا حذو النائب ليلى مهدي التميمي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد طه عبد حلاته” نتمنى من كل النواب ان يحذوا حذو النائب ليلى مهدي التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).