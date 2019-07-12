2019/07/12 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان رسمي صدر رئيس حزب الحل جمال الكربولي إنه "نعلن انضمام أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الحل الى تحالف القوى العراقية في مجلس محافظة الانبار".

وعزا البيان ذلك الى توحيد الصف ونبذ الخلافات.وأكد الكربولي بحسب البيان الالتزام التام بجميع القرارات التي تصب في مصلحة "الجمهور".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. حزب الحل في مجلس الأنبار يعلن الانضمام الى تحالف القوى العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. حزب الحل في مجلس الأنبار يعلن الانضمام الى تحالف القوى العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).