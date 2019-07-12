مجلس محافظة نينوى يعطي حصة الموازنة لقضاء الحمدانية 135 مليار دينار

2019/07/12 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقرّ مجلس قضاء الحمدانية مجموعة من المشاريع وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس محافظة نينوى في إجتماع رسمي للموازنة عقد يوم 4/7/2019 في مجلس محافظة نينوى برئاسة رئيس وأعضاء لجنة التخطيط حضره رئيس مجلس القضاء ورئيس لجنة الإعمار في مجلس قضاء الحمدانية .المشاريع المقرة لقضاء الحمدانية للمرحلة الاولى بلغت …

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