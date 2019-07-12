2019/07/12 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لولا حزب الدعوة لما وجد العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي عن سقوط الموصل: انسحاب الجيش كان طائفياً لأن 90% منه سُنّة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي عن سقوط الموصل: انسحاب الجيش كان طائفياً لأن 90% منه سُنّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).