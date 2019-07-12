التعليم العالي تعلن ضوابط التقديم على المنح البحثية خارج العراق لحملة شهادة الدكتوراه من تدريسيي الوزارة

2019/07/12 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة.

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