التعليم العالي تعلن ضوابط التقديم على المنح البحثية خارج العراق لحملة شهادة الدكتوراه

2019/07/12 | 22:31

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أمجد عبد النبي السواد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التعليم العالي، قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين المتفرغين علمياً ومن حملة شهادة الدكتوراه الذين انهوا دراستهم في الجامعات العراقية ومن العاملين في مؤسسات الوزارة ولديهم مرتبة علمية (استاذ، استاذ مساعد، مدرس)".واضاف السواد، أن "الضوابط نصت ايضاً ان يحصل التدريسي على موافقة الجهة المنتسب اليها مع تحملها المستحقات المالية من الراتب ومخصصاته الثابتة اضافة الى مخصصات الخدمة الجامعية"، مشيراً إلى ان "المنحة البحثية لا تشمل نظام المصاحبة الزوجية باي حال من الاحوال".واوضح ان "الضوابط استثنت من شرط المنافسة المرشح الذي يحصل على قبول من احدى جامعات دول الابتعاث ولديه خطة تمهيدية للبحث المزمع انجازه وفق مجال تخصصه الدقيق اضافة الى حصولة على اعلى نقاط المفاضلة من المؤسسة وفق الاستمارة المعده لهذا الغرض".وتابع المدير العام ان "الضوابط اشترطت على المتقدمين ان يكون معدلهم السنوي للسنتين الاخيرتين لا يقل عن 70‎ بالمئة".واكد السواد أنه "سيتم حرمان المرشح لمدة سنتين من التقديم في حال عدم التحاقه في الدراسة فضلا عن حرمان المرشح لمدة خمس سنوات الذي لم ينجز بحثه خلال المدة البحثية مع استرداد جميع المصروفات التي منحت اليه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم(56) لسنة 1977 المعدل والنافذ".

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة، بان المخدرات تسرق عقول 3 مراهقين يوميا من ديالى.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ملف المخدرات في ديالى خطر جدا خاصة بعد تنامي معدلات التعاطي ولدينا احصائية بان 3 مراهقين يومي

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية قصي السهيل، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية على غرار حادث مدرسة المحمدي في واسط، مؤكداً ان الحرم المدرسي خط أحمر.

وأكد السهيل في بيان، "استمرار دعمه المطلق للكوادر التدريسية والتربوية والحفاظ

بغداد اليوم _ ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الجمعة، عن تسجيل من 4-6 حالات إصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" شهريا، جميعها بين الشباب.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك من 4-6 حالات إصابة

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