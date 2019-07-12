مؤتمر أمريكي يستضيف ضحايا للاضطهاد الديني

2019/07/12 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _متابعة قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها ستستضيف مؤتمرا في واشنطن الأسبوع المقبل لإلقاء الضوء على مشكلة الاضطهاد الديني، ودعت ضحايا هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بكنيس يهودي في سان دييجو ومسجدين في نيوزيلندا وتفجيرات عيد القيامة في سريلانكا.وقال السفير الأمريكي لشؤون الحريات الدينية سام براونباك لصحفيين إن الاجتماع الوزاري لتعزيز …

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