من خسف الارض في تلكيف ؟ قرية خراب كرج في تلكيف مرعوبة من حفرة عملاقة وحكومة الموصل نائمة – صور

2019/07/12 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشفت صور حصلت عليها منصة ” يس عراق ” عن تحول خسفة ارضية الى ظاهرة كبرى في منطقة تلكيف دون وجود مبررات منطقية حتى الان عن اسباب ظهور الخسفة .وقال مراسل ” يس عراق ” في نينوى الذي تابع وصول وفد من جامعة الموصل الى المننطة المعروفة مقاطعة (21) قرية خراب […]

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