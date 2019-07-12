2019/07/12 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس يستأنف السفير البحريني عمله في بغداد بعد استدعائه من قبل حكومة بلاده اثر محاولة اقتحام قام بها متظاهرين غاضبين الشهر الماضي.وأعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، بحسب بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “عن استئناف عمله في بغداد، التي غادرها نهاية الشهر الماضي بعد استدعائه من قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير البحريني يستأنف عمله في بغداد بعد محاولة اقتحام السفارة وكالة خطوة برس.

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