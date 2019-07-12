لاعب عراقي قريبمن خوض غمار

2019/07/12 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي مايروكا الاسباني دخل في مفاوضات مع نادي سنتا كلارا البرتغالي للظفر بخدمات لاعبه العراقي أسامة رشيد.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن "نادي مايوركا الاسباني، يسعى الى ضم لاعب وسط سانتا كلارا البراتغالي، اسامة رشيد".ويعد رشيد [27 عاماً]، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.وأوضحت أن "الشرط الجزائي للحصول على عقد رشيد يبلغ مليون و200 الف يورو".يذكر أن رشيد يستحوذ على اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان قريباً من ضمه خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات تجمدت بين الجانبين.تجدر الاشارة الى أن مايروكا نجح في العودة الى "الليغا" من جديد بعدما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

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