2019/07/12 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد نصر الله:اذا قتل اي من اعضاء حزب الله خلال قصف أو اعتداء اسرائيلي على سورية سنرد على ذلك واسرائيل تعرف ذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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