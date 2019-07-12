خلية الاعلام تعلن العثور على كدس للعتاد والمواد المتفجرة بالحويجة

2019/07/12 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على كدس للعتاد والمواد المتفجرة في قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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