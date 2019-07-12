الحرس الثوري يحذر إقليم كردستان من عواقب إيواء الجماعات الإيرانية المعارضة

2019/07/12 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الحرس الثوري الايراني، اقليم كردستان من عواقب إيواء ما اسماه العناصر الإرهابية الإيرانية على أراضيه.

وأكد بيان للحرس الثوري، نشرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، ان طهران تتوقع من اقليم كردستان العراق، أخذ التحذيرات الايرانية على محمل الجد، وعدم السماح بأن تتحول اراضيه الى ملجأ ومكان لتدريب وتنظيم الإرهابيين، او ايوائهم، داعيا مواطني الإقليم، الى الابتعاد عن مقرات تلك الجماعات.

ومن الجدير بالذكر ان الهجمات الإيرانية، جاءت ردا على مقتل ثلاثة من افراد الحرس الثوري، في هجوم نفذه عناصر من أحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لسياسات طهران، في محافظتي أذربيجان وكردستان الايرانيتين.

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