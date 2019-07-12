فيدرر يحسم كلاسيكو التنس ويتأهل لنهائي ويمبلدون

2019/07/12 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم روجيه فيدرر، كلاسيكو التنس، بالتغلب على رافاييل نادال في نصف نهائي ويمبلدون بـ3 مجموعات لواحدة بواقع (7-6)، و(1-6)، و(6-3)، و(6-4) في غضون 3 ساعات ودقيقتين.

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