المطلك ينتقد أداء عبد المهدي ويصف حكومته بـ

2019/07/12 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد رئيس جبهة الحوار الوطني، القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، صالح المطلك، أداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي" محذراً من "عودة إنتعاش الطائفية".

وقال المطلك في برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة "أنا معارض ولم ندخل بمشروع طائفي عام 2006 وحوربت جبهة الحوار طائفيا وحذروا من انتخابنا لان فيها فلانا فيها زوج قيادي في حزب الدعوة أو منظمة بدر وحالوا يلطخون بنا سمعة سيئة أخرى".وعد المطلك "رفع الكتل الكونكريتية من شوارع ومناطق العاصمة بغداد بإنجاز لعبد المهدي وهي خطوة جريئة والافضل وربما الخطوة الوحيدة التي خطاها في الاتجاه السليم".وأضاف ان "حكومة عبد المهدي هي أسوأ حكومة منذ 2003 وحتى الآن وهي أكثر فساداً منذ العهد الملكي في العراق" حسب قوله.وأشار "لا يمكن اليوم تسيير اي معاملة في اي دائرة من الدوائر الحكومية بدءاً من عامل الخدمة الى المدير العام بدون ان يتعرض المواطن الى إبتزاز وفساد" مبينا ان "وزراء التكنوقراط لا تدعمه كتلة أما الأحزاب فتريد من وزيرها ان ينهب والاستثمار لها وليس يحمي مؤسسات الدولة وموقعه".وأكد المطلك، ان "عبد المهدي يستمع من الآخرين أكثر منا وهو ديمقراطي ويتفهم ويتقبل الحديث وهو شخص محترم ولكن هناك أطراف لا ترضى ان يستمع لنا وللأسف أصبح اليوم ليس عادلاً مع التركيبة الاجتماعية في البلد".وكشف "طلبنا منه في تكليفه بتشكيل الحكومة بالتوازن بين الاصلاح والاعمار مع البناء ولم يحصل ذلك والأدهى من ذلك اختار وزراء ليس في محلهم لا بل ان ترشيحاته للمدراء العامين والتصويت عليهم في مجلس الوزراء وقع فيه إقصاء محافظات وغياب نهائي للتوازنات ووقع ظلم مجتمعي كبير ونحذ من ان تنتعش الطائفية من جديد بهذه الخطوات".وشدد على ان "العراق فيه اليوم دويلات عميقة بينها حزب الدعوة وهو يعاني من ذلك واليوم نحن خارج السلطة ولا توجد لجنة توازن حقيقية في البلد وسيشكل ذلك خللاً كبيراً في الدولة ومن المستحيل ان تحصل على رضا مجتمعي في البلد".ونوه المطلك الى ان "مأسسة الحشد أمر جيد ولكن نتخوف من عزله من الجيش والشرطة وهناك جهات معترضة بينها كتائب حزب الله التي تحفظت على القرار الأخير" مشيراً الى ان "الحد الفاصل هو 31 تموز وسيكون امتحاناً قوياً لعبد المهدي وفصائل الحشد في الالتزام بإجراءات الدولة والحكومة".وأعرب عن "خشيته حتى على الجيش من هذا القرار من خلال سيطرة فصائل الحشد على الجيش وقد تكون هناك قوة متمردة على الدولة وربما تصبح دولة موازية".ولفت الى ان "وزير الدفاع الحالي شخصية عسكرية سابقة واجراءاته مقبولة ويعمل بمهنية" منوها الى ان "حل عقدة وزارة التربية عندما يتنازل خميس الخنجر لكتل بالبناء عن المنصب فالمشكلة ليس بالمرشحات بل ضد الخنجر".وشكك المطلك "في ان يتولى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الدور القيادي للسنة وانصحه بان يبقى رئيسا للبرلمان الآن وربما ياتي الوقت المناسب للحصول على هذه الزعامة أما السعي لهما الآن فانه قد يعرض مستقبله السياسي لضرر كبير" مرجحاً "عودة المطلوب للقضاء العراقي رافع العيساوي الى المشهد السياسي رغم وجود مساعي لمنع ذلك".وأضاف "سألت مسؤولاً أمنياً رفيعاً عن القضايا ضد العيساوي وقال انه بريء" رافضاً بشدة الكشف عن هذه الشخصية.وبشأن الأزمة الامريكية الايرانية وتداعياتها على العراق والمنطقة قال المطلك "لا يمكن للعراق ان يلعب دور الوساطة بسب مشاكله الداخلية وايران تفضل ان لا تحصل الحرب ولكنها لن تقبل ان تتحمل الحصار الاقتصادي الى النهاية وربما هي من تدفع للحرب رغم انهم خبراء في السياسة".وبين "ربما يفضلون الحرب على الحصار والعراق قد ينحاز الى ايران في نهاية الصراع مع امريكا".وأشار المطلك الى "ايران كانت الطرف الأكبر في تشكيل حكومة عبد المهدي أما امريكا فقد حاولت وفشلت والعرب كانت لهم الرغبة ولم تتحقق".وقال ان "رئيس الوزرا السابق حيدر العبادي هو من أضاع الفرصة عليه في الولاية الثانية ونصحناه بالالتحاق مبكراً بتحالف الاعمار ويكون احد الخيارات المطروحة لرئاسة الوزراء لكنه ظل مترددا ما جعله ان يضيع الفرصة" مينا ان "تحالف الاصلاح والاعمار شبه انتهى اذا لم نقل انتهى".انتهى

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