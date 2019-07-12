2019/07/12 | 23:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يتبنى تفجير الحفاير في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
داعش يتبنى تفجير الحفاير في ديالى
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يتبنى تفجير الحفاير في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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