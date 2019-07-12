2019/07/12 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SoRCUrxM0iM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة تقديم ابراهيم المالكي 12 7 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة تقديم ابراهيم المالكي 12 7 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).