2019/07/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ألقي القبض على سيدة في ولاية تكساس الأمريكية بعد العثور على بقايا جثة أمها في شقة مكونة من غرفتين تتشارك فيها العيش مع ابنتها.وتعتقد الشرطة أن الجدة، 71 عاما، عانت هبوطا في الدورة الدموية عام 2016، وأن ابنتها، 47 عاما، فشلت في تقديم المساعدة اللازمة لها، حتى لقيت حتفها “في غضون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة تعيش مع جثة والدتها 3 سنوات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيدة تعيش مع جثة والدتها 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيدة تعيش مع جثة والدتها 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).