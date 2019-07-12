التعليم العالي تعلن ضوابط التقديم على المنح البحثية خارج العراق

2019/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

أعلنت وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة, عن ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج

العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة, فيما بينت ان المرشح

الحاصل على قبول من احدى جامعات دول الابتعاث ولديه خطة تمهيدية للبحث سيتم

استثناءه من المنافسة.

وقال المدير

العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه ،ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط

المنحة البحثية للتدريسيين المتفرغين علمياً ومن حملة شهادة الدكتوراه الذين انهوا

دراستهم في الجامعات العراقية ومن العاملين في مؤسسات الوزارة ولديهم مرتبة

علمية(استاذ، استاذ مساعد، مدرس)”.

واضاف

عبدالنبي ان “الضوابط نصت ايضاً ان يحصل التدريسي على موافقة الجهة المنتسب اليها

مع تحملها المستحقات المالية من الراتب ومخصصاته الثابتة اضافة الى مخصصات الخدمة

الجامعية”، مشيراً إلى ان “المنحة البحثية لا تشمل نظام المصاحبة الزوجية بأي حال

من الاحوال”.

واوضح ان

“الضوابط استثنت من شرط المنافسة المرشح الذي يحصل على قبول من احدى جامعات دول

الابتعاث ولديه خطة تمهيدية للبحث المزمع انجازه وفق مجال تخصصه الدقيق اضافة الى

حصولة على اعلى نقاط المفاضلة من المؤسسة وفق الاستمارة المعده لهذا الغرض”.

وتابع المدير

العام ان “الضوابط اشترطت على المتقدمين ان يكون معدلهم السنوي للسنتين الاخيرتين

لا يقل عن 70‎ بالمئة”.

واكد انه

“سيتم حرمان المرشح لمدة سنتين من التقديم في حال عدم التحاقه في الدراسة فضلا عن

حرمان المرشح لمدة خمس سنوات الذي لم ينجز بحثه خلال المدة البحثية مع استرداد

جميع المصروفات التي منحت اليه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم(56) لسنة 1977

المعدل والنافذ

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