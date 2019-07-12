هزة ارضية تضرب منطقة حدودية بين إيران والعراق

2019/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ضربت هزة

ارضية ،اليوم الجمعة، منطقة حدودية بين إيران والعراق.

ورصدت المراصد

الزلزالية في العراق هزة بقوة 3.4 وفق مقياس رختر في مهران / ايران مساء اليوم في

الساعة 8:55:06 بالتوقيت المحلي.

وبحسب المراصد

فإن ‘الهزة تبعد 30كم شرق زرباطية و39كم شمال شرق قضاء بدرة، ولم يثبت الشعور بها

لحد الان.

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