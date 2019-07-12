“آبل” تعيد ميزة بصمة الإصبع بدلًا من الوجه في “آيفون” العام المقبل

2019/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

من المتوقع أن

يظهر هاتف آيفون 2019 في غضون شهرين تقريبًا، لكن يبدو أن جيل آيفون 2020 سيكون

أكثر إثارة، ويعود الفضل في ذلك إلى التغييرات التي يعتقد أن آبل تخطط لها بالنسبة

لهذه التشكيلة، بحسب موقع ”سوفت بيديا“.

وفي الآونة

الأخيرة، تشير المعلومات التي نشرها محلل آبل الموثوق به، مينغ تشي كو، إلى أن أحد

طرازات آيفون على الأقل، والمتوقع إطلاقها عام 2020 يمكن أن يأتي بثقب للكاميرا

الأمامية مثلما في هاتف غلاكسي S10.

ومثل هذا

النهج سيمكّن آبل من تقليل حجم النوتش، وبالتالي زيادة مساحة الشاشة.

وتتماشى مذكرة

المستثمر لمصرف ”كريدي سويس“ مع هذه المعلومات، حيث يكشف المحللون أن الموردين

الصينيين يعملون حاليًا على ما يسمونه بـ“الشاشات الكاملة“، وبعبارة أخرى فإن

النوتش قد يختفي، ومثل هذا النهج يعني أنه قد لا يكون متاحًا بالهاتف بصمة الوجه Face ID على الإطلاق واستبدالها ببصمة الإصبع.

ويمكن تضمين

مستشعر بصمة الإصبع في زجاج الشاشة تمامًا مثل هاتف غلاكسي S10،

ولكن في الوقت الحالي لم يعرف بعد ما إذا كانت آبل تريد استخدام هذا الإعداد على

طراز واحد فقط أم على تشكيلة آيفون بالكامل.

وتعمل آبل

بقوة على تطبيق ميزة بصمة الوجه، لذا يبدو أن التخلي عنها أمر مستحيل تمامًا في

الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز آيفون أرخص، فإن

استبدال بصمة الوجه ببصمة الإصبع قد يكون أمرًا منطقيًا من منظور التكلفة.

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