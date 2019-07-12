2019/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، اليوم الجمعة، عن تسجيل من 4-6 حالات إصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" شهريا، جميعها بين الشباب.

وقال الدايني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يكشف عن تسجيل 4-6 إصابات بـ"الإيدز" شهريًا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يكشف عن تسجيل 4-6 إصابات بـ"الإيدز" شهريًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).