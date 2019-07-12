احذر.. غوغل تتجسس على المحادثات الصوتية

2019/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد معلومات كشفتها وسيلة الإعلام البلجيكية "في آر تي"، أقرت شركة غوغل، أمس الخميس، بأن موظفيها لديهم نفاذ إلى تسجيلات خدمتها للمساعدة الصوتية،

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