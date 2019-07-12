بلومبرغ: العائلة الحاكمة في السعودية مهددة بالمنع من دخول أميركا

2019/07/12 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي اقرار مشروع يمنع بموجبه أفراد العائلة المالكة في السعودية من دخول الولايات المتحدة الأميركية بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان.وقال مايكل بلومبرغ إن “مجلس الشيوخ الامريكي قد يقدم مشروع بموجبه يمنع أفراد من العائلة الحاكمة بالسعودية من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة”.وأضاف أن “أعضاء مجلس

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