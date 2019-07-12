2019/07/12 | 23:20

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عربي – كوردي فريق شباب الميناء بكرة القدم يتأهل لنهائي بطولة باريس الدولية – تیپی لاوانی یانەی مینا گەیشتە یاری کۆتایی پاڵەوانێتی پاریس-ی نێودەوڵەتی بۆ تۆپی پێی.) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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