عن بادرة المساعي الحميدة من لدن بعض المهتمين بالشأن الايزيدي لاختيار الامير…

2019/07/12 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ، الى الرأي العام الايزيدي مع التحية ”

بقلم : سندس النجار

بعد رحيل سمو الامير تحسين بك ( رحمه الله ) الى دار حقه ، بثلاثة اشهر تقريبا ، وبعد ترقبنا الاحداث عن كثب لوضع الاسرة الاميرية والخطوات التي تسلكها بخصوص اختيار الامير ووصولهم الى حلول عقيمة ، وبدعوة من لدن بعض شبابهم للمهتمين بالشأن الايزيدي ، واتصالهم بالناشطة سندس النجار ، بقولهم ( الامير المنتخب سيكون اميرا لجميع الايزيديون في العراق والعالم وليس اميرا لاسرته ) ..

لذلك بادرت السيدة سندس النجار بالقيام بمساع ٍ خيرية بترتيب بادرة تشتمل على مجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن الايزيدي ، ومن جميع الشرائح ومختلف الاحزاب والمناطق والمستقلون ..

ولا شك ان دعوتهم لهذه الشخصيات كانت للتدخل ، بهدف تقديم ما لدينا من طروحات وافكار ورؤى لعلها تساعد على تسهيل اختيار الشخصية المناسبة لملء كرسي الامير الشاغر ، ولا سيما وضع الايزيديون الصعب بعد كارثتهم ونكبتهم من قبل داعش الارهابي ، وكذلك وضع الية جديدة للخارطة الايزيدية ما بعد الامير الراحل ..

لقد اشتملت مجموعة المساعي هذه على ( برلمانيون ، مدراء نواحي ، وزراء سابقون ، اساتذة جامعيون ، قائم قامون ، باحثون ..



شعراء و كتاب ) .

والجدير بالذكر ، ان تدخلنا هذا ، لم يكن فقط تلبية لدعوتهم ، وانما لما فرضته علينا مسؤوليتنا كافراد ينتمون لهذا الشعب عليهم القيام بواجبهم الايزيدي والاخلاقي والانساني ، فلا يجوز ان نقف مكتوفوا الايدي متفرجون على ما يجري من احداث واختلافات واشكالات بين افراد العائلة الاميرية بدون القيام بدورنا كشعب ينتمي لهذا المكون ..

فعليه ضم نشاطنا عدة اجتماعات مستقلة لافراد المجموعة التي ضمت ثلاثون شخصية تقريبا في مضيف لالش .

تم الاجتماع بوكيل الامير الاخ مير حازم تحسين بك في قصر الامير في قضاء الشيخان مرتين .

وتم الاجتماع بجميع الشخصيات المرشحة لكرسي الامارة من العائلة الاميرية مرتين ، مرة في دار الامير فاروق بك في باعذرة ، ومرة في دار الضيافة في لالش .

وقد اجتمعنا ايضا مع المجلس الروحاني ومستشاريه في دار الضيافة في لالش .

وكانت نتائج هذه الاجتماعات والجهود والزمن والطاقات التي قدمناها للبادرة حاليا غير مجدية للاسف، رغم انهم وعدونا خيرا عدة مرات ، على انهم سيختارون اميرا فيما بينهم وستنتهي الازمة ، ولكن بدون جدوى ..

واخيرا الينا ان نعلق نشاطاتنا واجتماعاتنا الى اشعار اخر ، وسنكون متابعون للاحداث و حاضرون متى تمت دعوتنا من قبلهم مرة اخرى ، املون ان يتم تنصيب الامير الجديد بالسرعة الممكنة وان تضع الاسرة الاميرية مصلحة الشعب في اولوياتها …

المشاركون ضمن الهيئة :

1 – محمى خليل ..



عضو برلمان سابق ..



قائمقام سنجار ومستشار برلمان كردستان حاليا .

2 – شريف سليمان ..



عضو برلمان سابق .

3 – حسين حسن نرمو ..



عضو في البرلمان العراقي .

4 – سيدو جتو ..



رئيس مجلس محافظة نينوى .

5 – مهندس جميل خدر عبدال ..



وزير سابق ..



قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني .

6 – جاسم شرو ..



مهندس

7 – مهندس جميل سليمان ..



وزير سابق ..



مستشار المجلس الروحاني .

8 – دخيل قاسم حسون ..



وزير وقائمقام سنجار سابقا .

9 – مهندس مهدي حاجي ..



مدير بلدية تلكيف .

10 – مهندس جهور سليمان .



كاتب .

11مهندس خليل شمو ..



عضو مجلس محافظة نينوى

12 – ميسر حجي صالح ..



قائمقام

13 – لازمة يوسف ..



عضو فرع 17

14 – شيخ سعيد خلف ..



معلم

15 – سعيد جردو ..



كاتب وشاعر

16 – هدية حسين ..



عضو مركز لالش دهوك ..



مدرسة

17.- بير دايان ..



رئيس منظمة بارزان الخيرية / سنجار

18 – بير حازم مجيور ..



محاسب في المجلس الروحاني .

19 – حسين كورو ..



وكيل عن السيد خيري بوزاني ..



مكتب الشؤون الايزيدية .

20 – غازي بسو ..



رجل اعمال .

21 ..



ماجد حسن البيطار ..



سكرتير الحزب الشيوعي في بحزاني .

22 – صباح جبور ..



مدرس

23- خدر خلات ..



مدير فضائية سما موصل .

24 – حسو هورمي ..



باحث ..



كاتب

25 ..



خضر خديدة رشو ..



مدير ناحية كر عزير .

26 – عيدو خلف ..



محامي

27 – د .



سعيد علو ..



استاذ جامعي

29 – داؤود ختاري ..



باحث ..



كاتب

30 ..



الياس مارو قيراني ..



عضو مجلس محافظة نينوى سابقا ..

31 ..



حسون جهور ..



كاتب ..



طالب دكتوراه .

32 .



سندس النجار ..



كاتبة ..



شاعرة ..



مدرسة ….

هيئة المساعي الحميدة لانتخاب الامير البديل …

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