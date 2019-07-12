2019/07/12 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، حيث استمع المجلس الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين ( شركة ناقلات النفط العراقية ) و ( الشركة العربية البحرية لنقل البترول ) واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية سومو حصراً.

واستعرض المجلس تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم.

وفيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات شدد المجلس على أن تكون التحقيقات عادلة ومنصفة، وأوعز الى اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع السياقات القانونية والاصولية.

وأكد على ضرورة تزويد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم او اقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها.

وإطلع المجلس على تقارير هيئة النزاهة فيما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه بإستكمال عمليات التدقيق.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات الدستورية والقانونية حول تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد.

واوعز المجلس الى وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات وتوجيهات حول ملفات نفطية والانتربول) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات وتوجيهات حول ملفات نفطية والانتربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).