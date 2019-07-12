2019/07/12 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sC6OK67ZMrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا لو ؟ - ماذا لو بقي محيط بغداد غير مستقر امنيا ؟ 2019/7/12) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا لو ؟ - ماذا لو بقي محيط بغداد غير مستقر امنيا ؟ 2019/7/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).