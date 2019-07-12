“هكر” عراقي يخترق ثلاث منصات اعلامية لداعش

2019/07/12 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن هاكرز عراقي دمر 3 منصات إعلامية مهمة لما يعرف بولاية ديالى الداعشية.وقال المصدر، إن “هاكرز عراقي نجح من اختراق 3 صفحات على الفيس بوك كانت تمثل منصات اعلامية مهمة لما يعرف بولاية ديالى الداعشية في نشر بياناتها”.وأضاف المصدر، ان “العديد من الهاكرز يشنون حرب …

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