2019/07/12 | 23:23

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الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة حاولت مهاجمة قاعدة حميميم

اعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين،

اليوم الجمعة، أن المسلحين في ليلة 12 يوليو، حاولوا مرة أخرى

مهاجمة قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا باستخدام

مركبات جوية بدون طيار، وقد تصدت للهجوم وسائل سلاح الدفاع الجوي

الروسي المناوبة، ولم يصب أحد.

وقال باكين: "في ليلة 12 يوليو، حاول المسلحون من جماعات مسلحة غير

الشرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام مركبات جوية

بدون طيار من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقامت وسائل الدفاع

الجوي الروسي في الوقت المناسب بكشف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار

على مسافة آمنة من القاعدة الجوية".

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