2019/07/12 | 23:23

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ابرز ما جاء في لقاء السيد حسن نصر الله مع قناة المنار في هذا المساء !

الجمعة

12

تموز

2019 :

10:16 pm

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في لقاء مع قناة المنار السيد نصرالله : أية حرب جديدة ستضع الكيان

الإسرائيلي على حافة الزوالأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن القدرات الهجومية

النوعية للمقاومة جاهزة للرد على تهديدات العدو كما أن القوة والقدرة

الصاروخية لديها تطورت نوعاً وكماً سيما الصواريخ الدقيقة والمسيرات

من الطائرات ، وأضاف السيد حسن نصرالله في لقاء مع قناة الميادين أن

العدو الإسرائيلي اليوم يخشى المقاومة أكثر من أيّ وقت مضى مُعرباً عن

ثقته بالإنتصار على الكيان الإسرائيلي إن وقعت الحرب كما أن أية حرب

جديدة ستضع الكيان الإسرائيلي على حافة الزوال ، وأشار إلى أن

المقاومة قادرة على إعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري وتدمير

جميع مراكز القيادة لديه ورأى السيد نصرالله أن تطور القوة الصاروخية

للمقاومة تثير الخوف والقلق لدى الكيان الإسرائيلي وأن ليس لديه

الكلمة للتعبير عن الدمار الذي سيحصل للكيان الإسرائيلي في حال إندلعت

المواجهة معه، مبيناً أن الإستكبار الأميركي أطلق رصاصة الرحمة على

صفقة القرن حين اعتبر أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وأن مؤامرة

صفقة القرن ستفشل وسيُصلي في القدس الشريف ، وشدد على أن عدم توقيع

الفلسطينيين وصمود إيران وإنتصار سوريا والعراق واليمن من أبرز أسباب

فشل صفقة القرن وجدد التأكيد على أن البعض من الملوك والحكام العرب

كانوا يتآمرون على فلسطين تحت الطاولة ....

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