الحدود يصعق الكرخ في الدوري الممتاز

2019/07/12 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقدم الحدود أربعة مراكز للأمام، بفوزه اليوم الجمعة على مضيفه الكرخ بهدف دون رد، لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الممتاز.

وحقق الحدود بداية مثالية للمباراة، أسفرت عن هدف سريع بعد مرور دقيقتين فقط، بإمضاء اللاعب عبد العباس إياد.وحاول الكرخ العودة إلى المباراة، لكن محاولاته لم يُكتب لها النجاح، عن طريق ياسر عبد المحسن وحسين جبار.وفي الشوط الثاني، اعتمد الحدود على الهجوم المرتد، فيما ضغط الكرخ من أجل التعديل.وحاول سجاد جاسم لكن كرته علت العارضة، وعاد ياسر عبد المحسن بتسديدة فوق المرمى، بينما أهدر شريف عبد الكاظم فرصة للحدود، قبل انتهاء المباراة بفوز فريقه {1-0}.وبهذا الفوز، رفع الحدود رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثامن، بينما تجمد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع.انتهى

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