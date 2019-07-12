2019/07/12 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، عن خفض عدد قواته المنتشرة في س...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، عن خفض عدد قواته المنتشرة في س...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).