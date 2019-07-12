نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا

2019/07/12 | 23:33

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، عن خفض عدد قواته المنتشرة في س...





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