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نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا


نصر الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا
2019/07/12 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، عن خفض عدد قواته المنتشرة في س...

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