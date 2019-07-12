محمود خوشناو للعهد: إقليم كردستان لا يستلم حصته من الموازنة

2019/07/12 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الجمعة ، أن إقليم كردستان لا يستلم حصته من الموازنة وما يجري الان استقطاع

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