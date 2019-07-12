على طريقة “شكرن جزيلن”!.. رسالة مليئة بالأخطاء اللغوية توقع ترامب في فخ المعلمة “ميسون”!!!

2019/07/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق استحضرت رسالة مليئة بالاخطاء اللغوية ارسلها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المعلمة المتقاعدة إيفون ميسون التي درست اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس فلوريدا لمدة 40 عاما الطريقة العراقية المثيرة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي “شكرن جزيلن”! حيث حملت رسالة تحمل توقيع ترامب كمية من الاخطاء الفادحة قامت المعلمة “ميسون” بالاشارة عليها […]

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