نتنياهو: إسرائيل تتهيأ لهجوم عسكري كبير محتمل

2019/07/12 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بإن بلاده تتهيأ لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق قد يكون “مفاجئا”.ونقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” عن نتنياهو قوله خلال لقاء في بلدية مدينة أشكلون الساحلية، التي شهدت قصفا مكثفا من القطاع الساحلي في السنوات الأخيرة، :”أفضل أن تكون هناك تهدئة (في غزة)، لكن لا يوجد لدينا …

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