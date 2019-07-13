وزير الثقافة: فتح القشلة أيام السبت والعطل الرسمية

2019/07/13 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ زار وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الجمعة، مبنى القشلة وشارع المتنبي وسط بغداد، موعزاً خلال الزيارة بفتح ابوابها امام الزائرين والسائحين خلال عطلة يوم السبت أسبوعياً.والتقى الحمداني، خلال الجولة بعدد من المثقفين والفنانين والوجوه الاجتماعية، من بينهم الباعة من الكتبيين واصحاب المكتبات.وألتقى الوزير ايضاً بالملاك الإداري في […]

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