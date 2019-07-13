قضاء تلكيف يتلّون بجداريات السلام

2019/07/13 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة جمعية الفردوس العراقية وبجهود ذاتية ومبادرة تطوعية لمجموعة شباب من سهل نينوى ضمن مبادرة التماسك الاجتماعي، رسم مجموعة من الفنّانين جداريات السلام وعبارات التعايش السلمي على جدران قضاء تلكيف.جاءت هذه المبادرة لإزالة مفاهيم الحرب وتعزيز العيش المشترك بين المكونات وإزالة العبارات التي كُتبت والتي كانت تروّج على …

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