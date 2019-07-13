نائب: إغلاق جسر الزبير لاكثر من شهرين قرار غير صحيح وطالبنا ببناء جسر انبوبي

2019/07/13 | 00:04

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بغداد اليوم _ البصرة

عبر النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، الجمعة (12 تموز 2019)، عن انتقاده لقرار اغلاق جسر الزبير بالمحافظة، لإكثر من شهرين، فيما اشار الى أنه قد طالب ببناء جسر انبوبي على نفقته الخاصة.وقال عواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اغلاق جسر الزبير لاصلاحه ولاكثر من شهرين قرار غير صحيح"، مبيناً أنه "قدم طلبا منذ اكثر من 5 اشهر لاعطائه الموافقة ببناء جسر انبوبي ترابي وعلى نفقته الخاصة بجانب الجسر الحالي".واضاف: "حتى هذه اللحظة لم نحصل على الموافقة ولازلنا ننتظر الموافقة ونكرر استعدادنا لبناء هذا الجسر بفترة وجيزة وبعدها بالامكان اغلاق الجسر الحالي واعماره".

بغداد اليوم - بغداد

أوعز وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الجمعة، بفتح مبنى القشلة في شارع المتنبي ايّام السبت والعطل الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحمداني "زار، مبنى القشلة وشارع المتنبي وسط بغداد، و

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أمجد عبد النبي السواد

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة، بان المخدرات تسرق عقول 3 مراهقين يوميا من ديالى.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ملف المخدرات في ديالى خطر جدا خاصة بعد تنامي معدلات التعاطي ولدينا احصائية بان 3 مراهقين يومي

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