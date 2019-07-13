مرور البصرة: ستنطلق الاثنين حملة لمتابعة حوضيات نقل مياه الشرب

2019/07/13 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور البصرة، ان حملة سيتم تنفيذها منتصف الشهر الجاري لمتابعة عمل حوضيات نقل المياه الصالحة للشرب (R.0) وضبط المخالف منها للشروط الصحية والبيئية واجازة نقل المياه الى المواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.وقال مدير اعلام المديرية العميد رياض العيداني لوسائل الإعلام ، أن اجتماعاً عقد بهذا الشأن مع المعنيين، وسيتم ضبط المركبات …

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