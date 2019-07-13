60 عاماً على إطلاق

2019/07/13 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وافق الخميس الحادي عشر من يوليو 2019 الذكرى الستين بعد المائة لتدشين "بيج بن" – والتي دقت أجراسها الأولى في الحادي عشر من

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