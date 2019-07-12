2019/07/13 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية عن تخفيض معدل التقديم لمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة انه حصلت الموافقة على خفض معدل تقديم الطلبة الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي الفين وتسعة عشر الفين وعشرين والحاصلين على مجموع خمسمائة وثمانية وخمسين درجة وبمعدل ثلاثة وتسعين بالنسبة للطلبة المسلمين و اربعمائة وخمسة وستين درجة للطلبة غير المسلمين.

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