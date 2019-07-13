حسن الشرع - قفشات عتب ثقافية

2019/07/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع القفشة الاولى: سيادة الرئيس..في السابعة والعشرين من عمري سافرت االى مدينة البصرة حاملا معي وثيقة تخرجي في الجامعة لاعمل مدرسا مساعدا في جامعة البصرة..فاجئتني لوحة ذهبية مثبتة على الحائط وبجوار احد الابواب كتب عليه بخط الثلث الانيق (الرئيس) كان ذلك في تموز عام 1977 .انذاك كانت هذه الكلمة لاتطلق شعبيا الا على شحص واحد هو رئيس الجمهورية..لم اجد صعوبة في فهم معنى اللوحة اصطلاحا وصلاحية رغم محدود......

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