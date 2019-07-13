2019/07/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير تلقائية السرد عند الروائى حسين عبد العليم فى روايته " فصول من سيرة التراب والنمل"بقلم سمير الأميرمن قبيل التكرار أن نقرر أن النصوص التى لا تغادر معناها المباشر ليست أدبا ومن ثم فإن الحكايات المجردة التى لا يمكنها أن تجاوز نفسها إلى دلالات وتفسيرات متعددة تسمح بتأويلات تتعدد بتعدد قرائها ليست " روايات" وإنما تظل مجرد حكايات ويظل لها فوائد أيضا تربوية وأخلاقية وغير ذلك، ولعل " رو......

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