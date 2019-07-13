لمى محمد - لا شبابيك في جهنم- حب عربيّ 5

2019/07/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد لم يبقَ من قلبي إلّا قطعة صغيرة تضخ الدم إلى الذكرى، فتصير الذكريات يومياتي و مستقلبي..هذا ما يسميه الطب النفسي “ متلازمة ما بعد الصدمة” أو متلازمة ما بعد الرض النفسي..أليس كذلك يا حكيمة؟قطعت الحرب العراقية، فالسوريّة كل شرايني إلى الأحلام، هكذا شاهدت أحلامي تموت مع الأعزاء الذين فقدتهم..هؤلاء الذين رحلوا إلى السماء، و أولئك الذين بقوا في الأرض بعد أن تغيّروا بإرداتهم أو غصباً عنهم…......

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