 الإعلام الرقمي يكشف حقائق صادمة

2019/07/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن حقائق صادمة فيما يتعلق بملف الأنترنت في العراق، تؤكد أن معظم ما يجهز للمواطنين هو انترنت “وهمي” وفقاً لقياسات التجهيز والتشغيل، وأنه لا علاقة لوزارة الاتصالات بضعف الانترنيت والشركات تبيع انترنيت وهمي للمواطنين وتتسبب بأضرار للانترنيت الوطني ويباع لهم بأكثر من 50 ضعف سعره الحقيقي .وطبقاً …

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